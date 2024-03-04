Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 20:49
PDC leri kim neye göre ayarlıyor

Bakanlık yhgm sayfasında ki illere göre pdc sayılarını il sağlık müdürlüğü talepleri doğrultusunda mi belirliyorlar neye ve kime göre orada çalıştırılması gereken personel sayısı belirleniyor


Farukbey.
Aday Memur
04 Mart 2024 21:43

Bu sorunun cevabını günlerdir arıyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş mazereti red itiraz sonuçları2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumuAlt bölge tayini bilgi paylaşımıSağlık Bakanlığı Arşiv Araştırmasında Kardeşe Bakılır mı?Eşi asker olan hemşirenin nöbet sıkıntısıAlt bölge tayiniKayseri Şehir ve Kayseri Devlet hastanesinde çalışanlar?Eş mazereti red gelenlerİl dışından rapor alınabilir mi?İcra kesintisi

Sözlük

Dostlarımızın kötü gününde de yanında olabilmek 2 Abartılmış lezzetler 4 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 4 tanrı elçisi 3 yazıp yazıp silenler 1 gundi 2 iletiler çöktü 3 Maşallah 1 O an içinden geldiği gibi bir dörtlük yaz 3 Bugün olanlar 5

Son Haberler

İstanbul'da hissedilen bir deprem olduEFT uyanıklarına Maliye kıskacıŞubatta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerTalip Geylan'dan 'müfredat' açıklamasıTürkiye'den Gazze'ye yardım eli

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!