KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 21:02
Kadroludan sözleşmeliye
İyi günler,üniversite hastanesinde kadrolu çalışırken bugün itibariyle sağlık bakanlığına sözleşmeli olarak atandım.İstifamı zimmete düştükten sonra verirsem bir sorun yaşar mıyım?

ayaz2
Aday Memur
04 Mart 2024 21:21

aynı branş mı hocam kadroya ne zaman geçtiniz?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/5 tercih sonuçları9 Bin personel alımıUnvan değişikliğiKadroludan sözleşmeliyeİstanbul alım açmayan hastanelerlisans hemşire

Sözlük

başarısız olmak 3 seçim görevlisi olmak 1 O an içinden geldiği gibi bir dörtlük yaz 3 Güne nasıl enerjik başlarız? 2 Pınar BK 2 savant sendromu 1 mujik 5 iletiler çöktü 3 müslümanları aldatanlar bizden değildir 1 Maşallah 1

Son Haberler

İstanbul'da hissedilen bir deprem olduEFT uyanıklarına Maliye kıskacıŞubatta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerTalip Geylan'dan 'müfredat' açıklamasıTürkiye'den Gazze'ye yardım eli

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!