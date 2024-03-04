Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 21:17
9000 sağlık personeli alımı
Net bir bilgisi olan var mı? Alım ne zaman olur? Hangi kadroya kaç kişi alınır? 2024 Kpss den önce alım gerçekleşir mı?

Rifocin
Memur
04 Mart 2024 21:27
doktor alımı diye söylendi o alım için
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