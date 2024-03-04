9000 sağlık personeli alımı

Net bir bilgisi olan var mı? Alım ne zaman olur? Hangi kadroya kaç kişi alınır? 2024 Kpss den önce alım gerçekleşir mı?

Net bir bilgisi olan var mı? Alım ne zaman olur? Hangi kadroya kaç kişi alınır? 2024 Kpss den önce alım gerçekleşir mı?