Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 21:30
Hastane Yatışı seçim görevi iptali

29 Mart hastane yatışım var sandık başkanı çıktı. yatış belgesi ile iptal ettirebilir miyim?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
04 Mart 2024 21:47

Yok sandığı hastaneye getirirler

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