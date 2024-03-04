Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


04 Mart 2024 22:08
Yedek Astsubaylık için Dilekçe

Bu sene adalet bakanlığında sözleşmeli olarak çalışmaya başladım.1 seneyi doldurmadan izin hakkımız olmadığı fakat askerlik hizmetiniYedek /subay astsubay olarak yapanların ( 1yıl) yıllık izin haklarının olduğunu öğrendim.Bunun için komisyona bir dilekçe yazmam gerekiyor bu dilekçe nasıl bir içeriğe sahip olmalı bir örneği var mıdır ?

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