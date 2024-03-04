Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 22:27
sözleşmeli den sözleşmeli ye geçiş farklı ünvan da
tarım bakanlığına 4 B büro personeliyim sağlık bakanlığına istatistikçi olarak atandım nasıl bir yol izlemeliyim. süreç nasıl işleyecek bilgi alabilir miyim

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