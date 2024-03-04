Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 22:54
ikamet alani disinda verilen sandik gorevi

Çalıştığım kurum ile ikamet yerimin ilçeleri farklı. Çalıştığım kurumun ilçesinde sandık görevi verilmiş. Ben kendi mahallemdeki muhtarı, kendi yaşadığım ilçenin belediye başkanını vs. nasıl seçeceğim? Böyle saçmalık olur mu? Yaşamadığım ilçe için mi oy kullanacağım? İptal edilir mi sizce bu görev?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
04 Mart 2024 23:13

Zaten muhtar ve belediye için kullanamazsin


arbeiter
Aday Memur
04 Mart 2024 23:24

Onu diyorum, benim oy hakkım niye engelleniyor? Kendi ilçemde sandık görevi verilseydi kullanabilecektim. Böyle iş mi olur

SorunCevaplayıN, 15 dk. önce

Zaten muhtar ve belediye için kullanamazsin

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