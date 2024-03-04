Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2024 23:28
Danıştay 5. Dairede dosyası olanlar bu başlıkta toplansın lütfen

Ceza davam C bendinden beraat.İdare davasını kazanıp göreve başladım.15 ay sonu da BİM kararimi hiçbir delil gostermeden bozdu.2020 ocakta Danıştay'a YD li olarak gitti.YD hakkında bir karar verilmeden esastan havale için beklemeye geçti 50 ay oldu.( Ceza davası kararında yazan irtibat iltisak tespit edilememiştir)

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