Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 23:36
Öğretmenlik bölümü

Atama ve iş bulma açısından en mantıklı öğretmenlik bölümü ne sizce?


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
04 Mart 2024 23:43

sınıf


Adamhak66
Aday Memur
05 Mart 2024 00:01

Ozelde iş imkanı iyi mi?

Ahmet Kaleli, 1 saat önce

sınıf


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
05 Mart 2024 00:18

özelde de devlette de sınıfçı ihtiyacı bitmez ama özel sektör söz konusuysa öğretmenlik bence hiç düşünülmemesi gereken meslek

Adamhak66, 1 saat önce

Ozelde iş imkanı iyi mi?


Adamhak66
Aday Memur
05 Mart 2024 00:20

Özel düşünülüyorsa ne okunmalı o zaman

Ahmet Kaleli, 46 dk. önce

özelde de devlette de sınıfçı ihtiyacı bitmez ama özel sektör söz konusuysa öğretmenlik bence hiç düşünülmemesi gereken meslek


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
05 Mart 2024 00:38

tercih uzmanlarına sormak lazım, iş imkanı popüler meslekler dönem dönem değişir, öğretmenlikte hedef özel sektörse özel eğitim öğretmenliği de olabilir

Adamhak66, 44 dk. önce

Özel düşünülüyorsa ne okunmalı o zaman

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