Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 23:37
Çam ve Sakura Hastanesine atananlar kalacak yer

Çam ve Sakura Hastanesine hemsire olarak atanan bayan hemsireyim.Kalacak yer öneriniz var mi? O civarda guvenilir memur apart onerisi olan,fikir verebilecek olan.

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