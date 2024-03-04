KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Mart 2024 23:45
acil yardım lütfen
bir kurumda 4B sözleşmeli personel olarak çalışan kişi sözleşmesini fesh ederse istifa ederse ceza olarak bir yıl boyunca 4B sözleşmeli olarak Herhangi bir kurumda istihdam edilemez ibaresi var Ben bürö personeli olarak 2023 yılının Mart ayında çalıştım ve Nisan ayının beşinde istifa ettim ve 2024 yılının Nisan ayının 5'ine kadar cezan var Şu an bir kuruma belge teslim etmek istiyorum Orada da ünvanım büro personeli yani şuan tam 1 ay ceza sürem kaldı fakat zaten bir ay arşiv soruşturması sürüyor bu arşiv süresinde benim Cezam bitmiş olacak Sizce atanmama mani bir durum oluşur mu

Çok Yazılan Konular

Üniversite okumadan KPSS önlisansa girilebilir mi?Sağlık bakanlığı alımında önlisans yaşlı bakım teknikeri puanı 71 düşer mi?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı önlisans büro personeliAğız ve Diş SağlığıKPSS tarihEvrak tesliminden sonra ne zaman işe başlanılır ?

Sözlük

arı 3 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 2 Abartılmış lezzetler 2 zamanın su gibi akıp gitmesi 3 ruh ikizini bulamamış insan 2 ökse otu 1 tanrı elçisi 3 şarkılara tutunmak 3 kore dizisi 1 mantık evliliği vs aşk evliliği 4

Son Haberler

Sendika aidatı için gerekli yüzde 2 barajı iptal edildiSözleşmelide 3 artı 1 modeline uygun ikincil düzenlemeler yapılmayacak mı?Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandıTürkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.5 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?