acil yardım lütfen

bir kurumda 4B sözleşmeli personel olarak çalışan kişi sözleşmesini fesh ederse istifa ederse ceza olarak bir yıl boyunca 4B sözleşmeli olarak Herhangi bir kurumda istihdam edilemez ibaresi var Ben bürö personeli olarak 2023 yılının Mart ayında çalıştım ve Nisan ayının beşinde istifa ettim ve 2024 yılının Nisan ayının 5'ine kadar cezan var Şu an bir kuruma belge teslim etmek istiyorum Orada da ünvanım büro personeli yani şuan tam 1 ay ceza sürem kaldı fakat zaten bir ay arşiv soruşturması sürüyor bu arşiv süresinde benim Cezam bitmiş olacak Sizce atanmama mani bir durum oluşur mu

bir kurumda 4B sözleşmeli personel olarak çalışan kişi sözleşmesini fesh ederse istifa ederse ceza olarak bir yıl boyunca 4B sözleşmeli olarak Herhangi bir kurumda istihdam edilemez ibaresi var Ben bürö personeli olarak 2023 yılının Mart ayında çalıştım ve Nisan ayının beşinde istifa ettim ve 2024 yılının Nisan ayının 5'ine kadar cezan var Şu an bir kuruma belge teslim etmek istiyorum Orada da ünvanım büro personeli yani şuan tam 1 ay ceza sürem kaldı fakat zaten bir ay arşiv soruşturması sürüyor bu arşiv süresinde benim Cezam bitmiş olacak Sizce atanmama mani bir durum oluşur mu