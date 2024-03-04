Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 23:50
Üniversite hastanesi sözleşme yenilemedim

2023 mayısta üniversite alım yaptı bende başvuru yaptım Haziran'da sözleşme imzaladım imzalarken 2024 de atama olursa devlete geçebilir miyim dedim evet denildi yıl sonu yenileme yapmazsam diye kasımda sözleşme imzalamayacağım dedim usulüne göre belge aldım şuan atamam oldu bir sorun olur mu?


Bilal3453
04 Mart 2024 23:52

2023 mayısta üniversite alım yaptı bende başvuru yaptım eylül de sözleşme imzaladım imzalarken 2024 de atama olursa devlete geçebilir miyim dedim evet denildi yıl sonu yenileme yapmazsam diye kasımda sözleşme imzalamayacağım dedim usulüne göre belge aldım şuan atamam oldu bir sorun olur mu?

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