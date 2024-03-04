Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2024 23:56
İdari soruşturma

İdari soruşturma devam ederken hizmet gereği atama olur mu.( Adli soruşturma yok)


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Aday Memur
05 Mart 2024 00:55
rutin hale geldi zaten. sürgün
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