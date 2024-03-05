Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 00:00
Seçimde ne yazık ki başkanım tavsiyeleri bu başlıkta yazalım lütfen

Daha önceki deneyimlerinizi dayanarak şunları kesinlikle unutmayın arakadaslar dediginiz neler var arkadaşlar , lütfen burada belirtin


asiia
Şef
05 Mart 2024 00:08
Rahat ol. Görev dağılımını iyi yap. İmza ile kutuya atılan oyu denkgetir. Diğerleri olur gider.
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