Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 00:04
Eş durumu tayini acil

Arkadaşlar ben bu atamada hemşire olarak İstanbula atandım eşim de geçen yıl Maraşa atanmıştı ikimiz de SB olduğu için ben 1 yıl sonra eş durumu yapmak istiyorum şimdi benim aklıma takılan o 5 A bölgesinde olacak ben 1 D bölgesinde ben 1 yıl sonra eş durumu tayini ile İstanbuldan Maraşa gelebilir miyim bazı kişilere bu yıl İstanbul'da ihtiyaç daha fazla olduğu için ret gelmiş ama bazılarına da olumlu gelmiş lütfen bilen birisi cevap verebilir mi?

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