KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Mart 2024 00:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4B Sosyal Çalışmacı Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nın 8 bin kişilik 4B alımında Sosyal Çalışmacı pozisyonunu tercih eden arkadaşlar hangi şehirleri yazdınız? Bir fikir vermesi açısından şehir ve puan havuzu oluşturalım diyorum :)

Önce ben başlatayım Antalya merkez ilçeler yazdım p3 puanım 76

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