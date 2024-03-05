Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


05 Mart 2024 00:11
Süper Lig Tahmin Yarışması 29. Hafta

Maç Başlangıcı 8 Mart 2024 Saat: 20:00

Galatasaray-Rize

Sivas-Alanya

Konya-Adana demir

Trabzon-Karagümrük

Başakşehir-Antalya

Kayseri-Hatay

İstanbul-Kasımpaşa

Samsun-Ankaragücü

Fenerbahçe-Pendik

Gaziantep-Beşiktaş

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