Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 00:15
Ücretsiz doğum izninde seçim görevi

Arkadaşlar doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrilmistim.Secim görevi cıkmış istemedigim halde iznimdem dolayi iptal edebilir miyim?

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