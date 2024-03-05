Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Mart 2024 00:20
Muvazzaf Astsubay

Muvazzaf Astsubay olup 6-1 sonrasında kpss ile atama mümkün müdür? Bilgisi olan var mı?

Kamu, Kit, Belediye vs herhangi bir kurum

*Bilgisi olanlar yazarsa sevinirim, teşekkürler

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