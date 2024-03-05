Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 01:49
Memleketi 2. bölge olan polisin şarkta görev yapması

Merhaba biz şuan doğu görevindeyz. Fakat biz batıya gitmek istemiyoruz. Burdan gene doğu yapıp kalmak istiyoruz bu mümkün mü? Memleketi doğuda olanlar nasıl bir yol izlediniz


By.İFRİT
Aday Memur
05 Mart 2024 02:32

Aynı sıkıntı bende de var, ikinci şark bittiği için yine tayin geldi. İpka verdim. Umarım kabul olur. Bir defa batı görevimi yaptım. Yeter yani, gurbet zor oluyor. Şark süreleri gönüllü kalmak isteyenler için geçerli olmasın. Memleketi ailesi batıda olan komşu yakın ili yazıp 18-20 yıl kalıp emekli olabiliyor. Bize de böyle bir ayrıcalık olması lazım. Bizi şarktan sürelerinden muaf tutmaları lazım, Ama maalesef ipka ile uğraşacağız sürekli.


AsayişBüro
Aday Memur
05 Mart 2024 05:01
bu iş aşırı saçma zaten. batıda kalmak isteyeni doğuya doğuda kalmak isteyeni batıya gönderiyorlar böyle bir sistem olmaz

omresl
Şube Müdürü
05 Mart 2024 08:11
Zaten bu sistemde doğululara haksızlık oluyor. Şark görevini bitirip batıya dönen polis emekli olana kadar kalabiliyorken doğuda kalamıyor her yıl tayin potasında. İsteyen istediği bölgede tutulsa emin olun 2. şark muhabbeti kalkar

yaman32
Aday Memur
05 Mart 2024 10:49

coğrafya kaderdir.

Toplam 4 mesaj

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