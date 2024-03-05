memleketi doğu olan polis

Merhaba biz şuan doğu görevindeyz. Fakat biz batıya gitmek istemiyoruz. Burdan gene doğu yapıp kalmak istiyoruz bu mümkün mü? Memleketi doğuda olanlar nasıl bir yol izlediniz

Merhaba biz şuan doğu görevindeyz. Fakat biz batıya gitmek istemiyoruz. Burdan gene doğu yapıp kalmak istiyoruz bu mümkün mü? Memleketi doğuda olanlar nasıl bir yol izlediniz