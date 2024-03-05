Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 01:49
memleketi doğu olan polis
Merhaba biz şuan doğu görevindeyz. Fakat biz batıya gitmek istemiyoruz. Burdan gene doğu yapıp kalmak istiyoruz bu mümkün mü? Memleketi doğuda olanlar nasıl bir yol izlediniz

By.İFRİT
Aday Memur
05 Mart 2024 02:32

Aynı sıkıntı bende de var, ikinci şark bittiği için yine tayin geldi. İpka verdim. Umarım kabul olur. Bir defa batı görevimi yaptım. Yeter yani, gurbet zor oluyor. Şark süreleri gönüllü kalmak isteyenler için geçerli olmasın. Memleketi ailesi batıda olan komşu yakın ili yazıp 18-20 yıl kalıp emekli olabiliyor. Bize de böyle bir ayrıcalık olması lazım. Bizi şarktan sürelerinden muaf tutmaları lazım, Ama maalesef ipka ile uğraşacağız sürekli.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?Aym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Ev araba hayal oldu, karın tokluğuna çalışıyoruzFazla çalışma ücreti çok düşük kaldıBes fonlarıAtama ile ilgili açılan başlıklara artık yeterMemlekete tayin olma olasılığı

Sözlük

O an içinden geldiği gibi bir dörtlük yaz 3 müslümanları aldatanlar bizden değildir 1 şarkılara tutunmak 3 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 2 Alex de Souza 1 Dostlarımızın kötü gününde de yanında olabilmek 2 ökse otu 1 migren 2 mantık evliliği vs aşk evliliği 4 yazıp yazıp silenler 1

Son Haberler

Sendika aidatı için gerekli yüzde 2 barajı iptal edildiSözleşmelide 3 artı 1 modeline uygun ikincil düzenlemeler yapılmayacak mı?Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandıTürkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.5 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?