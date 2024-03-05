Maaşsız emeklilik

zorunlu hizmet süremin dolmasına az bir zaman kaldı. yaş haddini beklemeden emekli olmak istersem tazminatı veriyorlar mı? hastalanma durumunda sgk dan istifade edebilecek miyim? silah için ruhsat harcı alacaklar mı? herkes ayrı bi şey söylüyor bilen varsa yardımcı olabilir mi

zorunlu hizmet süremin dolmasına az bir zaman kaldı. yaş haddini beklemeden emekli olmak istersem tazminatı veriyorlar mı? hastalanma durumunda sgk dan istifade edebilecek miyim? silah için ruhsat harcı alacaklar mı? herkes ayrı bi şey söylüyor bilen varsa yardımcı olabilir mi