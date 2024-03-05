Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 02:06
Maaşsız emeklilik
zorunlu hizmet süremin dolmasına az bir zaman kaldı. yaş haddini beklemeden emekli olmak istersem tazminatı veriyorlar mı? hastalanma durumunda sgk dan istifade edebilecek miyim? silah için ruhsat harcı alacaklar mı? herkes ayrı bi şey söylüyor bilen varsa yardımcı olabilir mi

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