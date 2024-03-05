Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 02:14
yeni atanan askerlik
Yeni atandim sizce tecili bozup askere gitmeli miyim (haziranda bitiyor tecil ) atamam ile herhangi bi sikinti ya düşer miyim

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