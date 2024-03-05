Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 02:19
Geri hizmet öğretmenlik

Geri hizmetteki öğretmen ne iş yapar ve kaç para maaş alır? Ek ders ücreti söz konusu olur mu?

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