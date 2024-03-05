Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mart 2024 03:18
İkm Fazla çalışma izinleri için gelen yazı

Şimdi gelen bu yazıdan anladığım kadarıyla haftalık 40 saati kaç saat geçerse her 8 saate 1 gün izin mi olacak

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