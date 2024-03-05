Seçim Görevi başkan

Arkadaşlar bana da 31 Mart seçimleri için başkan olarak görev çıktı tam olarak sandık başkanı ne yapar akşam kaça kadar durur işleyiş hakkında bilgi verecek olan var mı

Arkadaşlar bana da 31 Mart seçimleri için başkan olarak görev çıktı tam olarak sandık başkanı ne yapar akşam kaça kadar durur işleyiş hakkında bilgi verecek olan var mı