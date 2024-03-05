Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mart 2024 07:14
Seçim Görevi başkan
Arkadaşlar bana da 31 Mart seçimleri için başkan olarak görev çıktı tam olarak sandık başkanı ne yapar akşam kaça kadar durur işleyiş hakkında bilgi verecek olan var mı

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