Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 07:45
Meb böyle ince şeyleri düşünmekten uzak mı cidden?

Okuldaki bilgisayarlara neden dosya indirilemiyor? Altı üstü bir zkitap indireceğim ki zkitapsız ders işlemenin aşırı verimsiz olacağı bir branştayım, okula usb takarsın virüs bulaşır, okulda işlerini halledemezsin gidip kendi evdeki bilgisayarına virüs bulaştırmak zorunda kalırsın. Öğretmene dosya indirme yasağı koymasanız mı? Bilgisayarım olmasa ne olacak? Öğretmen odası bilgisayarındaki çocuk kilidini (erişim engeli) kaldırsanız mı?

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