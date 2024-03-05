Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 08:18
Eş durumu

Merhabalar. Ben 5 yıllık öğretmenim. Geçen haziran ayında il dışı tayini ile Malatya ya tayin oldum. Nişanlım da tekniker memur olarak aralıkta atandı ve o çakılı kadro memur. Bu durumda önümüzdeki ilk eş durumunda başvuru yapabilir miyim? Yoksa ben yeni tayin oldum diye ya da eşim yeni atanmış olduğu için beklemek zorunda kalır mıyız? Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Bilenler aydınlatırsa sevinirim.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
05 Mart 2024 08:28

Mazeret tayini isteyebilirsiniz.

Sadece aynı yaz döneminde hem istege bagli hem mazeret kabul edilmiyor. Yani haziranda istege bagli yer degistirip ayni yil Ağustosta mazeret istenemiyor.


Teacherteach
Aday Memur
05 Mart 2024 08:49

Teşekkür ederim

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