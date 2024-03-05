Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mart 2024 08:30
%2 Sendikal Barajının İptali resmi Gazetede Yayınlandı.

%2 Sendikal Barajının İptali resmi Gazetede Yayınlandı. sendikal çeşitliliğin önüne geçen bu yanlış kanun adaletten döndü.hayırlı Olsun


r.diyojen
Genel Müdür
05 Mart 2024 09:31

İptal yürürlüğe girdi, bu ay tüm sendika üyeleri aynı toplu sözleşme ikramiyesi alacak. Hayırlı olsun


Son5yil
Memur
05 Mart 2024 09:56

Umarım geriye dönük 3-4 dönemin parasını alabileceğimiz şartlar da oluşur. Danıştay'da bunla ilgili dava açıldığı söylenmişti. Nedir ne değildir, hangi aşamadadır bilmiyorum.

Ama kesinlikle geçmiş dönümde el konulan paralarımızın iade edilmesi gerekiyor.


murat_326
Şube Müdürü
05 Mart 2024 10:06

Aynen

Son5yil, 28 dk. önce

Umarım geriye dönük 3-4 dönemin parasını alabileceğimiz şartlar da oluşur. Danıştay'da bunla ilgili dava açıldığı söylenmişti. Nedir ne değildir, hangi aşamadadır bilmiyorum.

Ama kesinlikle geçmiş dönümde el konulan paralarımızın iade edilmesi gerekiyor.


murat_326
Şube Müdürü
05 Mart 2024 10:07

Sendika parası normalde heray 500 küsür alacaz doğrumu

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