Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 08:37
Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Bu bölümü okuması kolay mı? Çok para gider mi okurken?


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
05 Mart 2024 10:17

gitmez,

en masrafla okunabilecek bölüm.

Barınma, ulaşım sosyal hayat vesaire giderlerini saymazsak, ki bunlarda şehre göre değişir.

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