Tercih sıralamasında değişiklik

Arkadaşlar tercihlerimi son gün ve düşünmeden yapmak zorunda kaldım. Tercihlerim doğru ama sıralamasında değişiklik yapmak istiyorum. Daireye dilekçe yazsam sonuç alabilir miyim. Bilgisi olan var mı.

Arkadaşlar tercihlerimi son gün ve düşünmeden yapmak zorunda kaldım. Tercihlerim doğru ama sıralamasında değişiklik yapmak istiyorum. Daireye dilekçe yazsam sonuç alabilir miyim. Bilgisi olan var mı.