Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 08:39
Tercih sıralamasında değişiklik
Arkadaşlar tercihlerimi son gün ve düşünmeden yapmak zorunda kaldım. Tercihlerim doğru ama sıralamasında değişiklik yapmak istiyorum. Daireye dilekçe yazsam sonuç alabilir miyim. Bilgisi olan var mı.

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