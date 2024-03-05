Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 10:16
kadroludan sözleşmeliye sb
arkadaşlar kadrolu ikm yim sağlık bakanlığına atandım şimdi ne yapacağım herhangi bir evrak gönderimi yapacam mi adalet bakanlığına, yoksa zimmete düşünceye kadar bekleyip zimmete düşünce istifa mi edecegim?

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