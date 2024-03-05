YÖK - İdari Personel Nakil ve Becaiş Uygulaması Nasıl Olacak?

YÖK bu konuda şeffaf olmalı. İlk adım, üniversite bazlı verileri yayınlamalı. Her üniversite için gitmek isteyen idari personel sayısı ve tercih eden personel sayılarını yayımlamalı. MEMURLARNET bu konuya öncülük edebilir.

YÖK bu konuda şeffaf olmalı. İlk adım, üniversite bazlı verileri yayınlamalı. Her üniversite için gitmek isteyen idari personel sayısı ve tercih eden personel sayılarını yayımlamalı. MEMURLARNET bu konuya öncülük edebilir.