Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Mart 2024 10:17
YÖK - İdari Personel Nakil ve Becaiş Uygulaması Nasıl Olacak?
YÖK bu konuda şeffaf olmalı. İlk adım, üniversite bazlı verileri yayınlamalı. Her üniversite için gitmek isteyen idari personel sayısı ve tercih eden personel sayılarını yayımlamalı. MEMURLARNET bu konuya öncülük edebilir.

Bozkurtbakışlı
Memur
05 Mart 2024 10:18
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