Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 10:21
Kılık kıyafet yönetmeliğindeki değişiklik

05.03.2024 tarihli kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında bilgi sahibi olan yapılan değişikliği yazabilir mi?


zerdalinka
Aday Memur
05 Mart 2024 10:49
modelleri.değişmiş spora dönmüş gibi geldi

zerdalinka
Aday Memur
05 Mart 2024 10:51
gömlek kalmış penye gelmis trafikciler gibi çok iyi olmuş
zerdalinka, 2 saat önce
modelleri.değişmiş spora dönmüş gibi geldi

Ssimyaci
Aday Memur
05 Mart 2024 10:56
İyi bari gömlek rahatsız ediyordu teşekkürler saolun arkadaşlar

coderart
Memur
05 Mart 2024 11:06

Pantolona çizgi gelmiş mi :)

Toplam 4 mesaj

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