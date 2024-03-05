KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Mart 2024 10:26
İstatisikçi atamaları sağlık bakanlığı puanlara bak !!!

arkadaşlar son sağlık bakanlığı alımlarında istatistikçi atamalarına baktım dün, puanlar şaka mı 75-76 lar havada uçuşuyor hep böyle miydi


mununga
Memur
05 Mart 2024 10:30

10-15 üniversitede olan bölüm, o bölümlerde 35-40 öğrenci eğitim görüyor ne bekliyordunuz normal.


Mehmet-şeker
Genel Müdür
05 Mart 2024 10:44

Sağlık yönetimi de aynı şekilde benden düşük yığınla il kapatmış aöf te bile olan bi bölüm doğru düzgün alımı olmayan bi bölüm anca hemşire ebe ftr alımı olacak da toplu onda tercih yapıyorlar

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