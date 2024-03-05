Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 10:41
ÇOK ÖNEMLİ 2008 sonrası memur olanlar emekli olduğunda en düşük emekli maaşı(10bn civarı şimdiki) al

Arkadaşlar selam aleyküm 5510 sayılı kanuna göre 2008 sonrası memur olanlar yaklaşık en düşük emekliği aylığı alacaklar. Şimdi diyorsunuz 65e çok var. Ama bazen geç kalınmış olabiliriz şimdiden cimere başka yerlere yazmanın faydası var...

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