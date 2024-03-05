Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 10:42
Eğitim Bir-Sen'den istifa etmek için engel kalmadı. Sendika aidatı için %2 sınır kuralı iptal edildi

Gerekçeli karar yayımlandı ve artık herhangi bir sendikaya üye olsanız da sendika aidatınızda bir kayıp yaşamayacaksınız. Artık, sarı sendika kavramının bayrak taşıyıcısı olan eğitim bir-sen'den istifaya çağırıyorum herkesi. Allah kararı veren AYM üyelerinden davayı açan cehape milletvekillerinden razı olsun.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
05 Mart 2024 11:03

Ogretmen değilim diyorsun ama sendikan bile var :) ne düzenbaz insanlar var


memurolm
Genel Müdür
05 Mart 2024 11:10

zaten yüzde 2 den büyük tek sendika eğitim bir sen değildi ki

eğitimsen eğitim iş türk eğitim sen de yüzde 2 den büyüktü


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
05 Mart 2024 11:16

Çok fazla parçalanmak da her zaman yarar sağlamaz. Rekabet ve çeşitlilik için bir fayda sınırı vardır. Ticari işletmelerde de böyledir, organizasyonlarda da

Ben olsam üye sayısı en çok "10 sendika" diye sınır koyardım.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
05 Mart 2024 11:28
eğitimbirsene üye olanlar bu yüzden mi üye oluyor sanıyordunuz.

2ven
Memur
05 Mart 2024 11:55

üye sayısı bir kriter olamaz. burası medeniyet dışı bir yer değil.

Sevdim-Seni, 1 saat önce

Çok fazla parçalanmak da her zaman yarar sağlamaz. Rekabet ve çeşitlilik için bir fayda sınırı vardır. Ticari işletmelerde de böyledir, organizasyonlarda da

Ben olsam üye sayısı en çok "10 sendika" diye sınır koyardım.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
05 Mart 2024 12:14

medeniyet mi değil mi bilemem ben zaten onu demedim.

Fazla bölünmüşlük fayda getirmez. Bu yönetim işlerinde hep böyledir.

Bunun Türkiye tarihinde en büyük örneği Erdoğan'dır. Bugünlere ilk olarak %25 oy alarak gelmiştir. Çünkü gerikalan %75 bölük pörçüktür. Geri kalan büyük bir güruhtur ama bölünmüştür. İşe yaramaz.

2ven, 32 dk. önce

üye sayısı bir kriter olamaz. burası medeniyet dışı bir yer değil.

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