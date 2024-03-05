Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Mart 2024 10:44
becaiş yapmak isteyen belediye memurları acil iletişim
merhaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 5yıldır zabıta memuru olarak çalışmaktayım. Türkiye'nin herhangi bir yerinden İstanbul'a geçmek isteyen memur arkadaşlarım iletişime geçsin.

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama Kontenjanlarıİdari Personel Becayiş HakkıYÖK - İdari Personel Nakil ve Becaiş Uygulaması Nasıl Olacak?Polislikten belediyeye geçmem ve surecieş durumu tayini olurmuUniversite Buro personeli promosyon ve maaşYüzde 2 iptal mi?

Sözlük

Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 3 şu an çalan şarkı 2 mitomani 1 zamanın su gibi akıp gitmesi 3 yazıp yazıp silenler 1 tylol hot 3 andezit 1 Abartılmış lezzetler 2 şarkılara tutunmak 3 aşk-ı memnu 1

Son Haberler

Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacakMilli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklamasıKamuda 'yüzde 2' ikramiye şartının iptal gerekçesi açıklandıİstanbul'da bazı marketler Ramazan'da et fiyatını sabitlediDepremde 6 kişinin öldüğü bina kaçak çıktı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?