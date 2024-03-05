Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 10:49
2008 sonrası memur olanlar DİKKAT

Arkadaşlar selam aleyküm 5510 sayılı kanuna göre 2008 sonrası memur olanlar yaklaşık en düşük emekliği aylığı alacaklar. Şimdi diyorsunuz 65e çok var. Ama bazen geç kalınmış olabiliriz şimdiden cimere başka yerlere yazmanın faydası var.


şanlı0788
Şube Müdürü
05 Mart 2024 11:03
kesinlikle haklısınız! Bu haksızlık giderilmeli ve eşitlik sağlanmalıdır.

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
05 Mart 2024 11:37

Bu konuyla ilgili uzunza yazayım. Aydınlatıcı olacağını düşünüyorum.

5434 sayılı eski kanunda 3600 göstergeye göre standarda yakın bir hesaplama var. Bugünlerde emekli olanlara yaklaşık 25bin TL gibi bir emekli maaşı bağlanıyor.

5510 sayılı 2008 sonrası yeni kanuna tabii olanların hesaplama şekli yıl ve kazanç bazlı, aslında daha adil bir hesaplama yöntemi var. Formül yine basit aslında.

çalışılan yıl x 2 = Aylık Bağlama Oranı (ABO)

Emekli Maaşı = Prime Esas Kazancın Ağlık Bağlama Oranı

Yani 35 yıl çalışan ve prime esas kazancı 30bin TL olan biri için hesap;

35 x 2 = 70 aylık bağlama oranı.

Emekli Maşı = 30binin %70i (21 Bin)

Burda öncelikle düzeltilmesi gereken prime esas kazançların arttırılmasıdır. Seyyanen verilen zamlar ve bordrodaki bazı kalemler emeklilik hesabına dahil edilmiyor. 50Bin TL aylık kazancı olan bir uzman öğretmen normalde 35 yıl ve %70 aylık bağlama oranıyla emekli olmalı ve 35BİN TL emekli maaşı almalıdır.

prime esad kazancınızı SGK döküm sayfasında P.E.K/ Bsmk Dğr sütunundan kontrol edebilirsiniz. Şuan 30bini geçen yoktur sanırım.

Eski zamanlarda 20-25 yıldan emekli olanların ödedikleri primlerle aldıkları aylığa yetişmek malesef çok zor artık. Resmen 1 koyup 5 almışlar.

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