2008 sonrası memur olanlar DİKKAT

Bu konuyla ilgili uzunza yazayım. Aydınlatıcı olacağını düşünüyorum.

5434 sayılı eski kanunda 3600 göstergeye göre standarda yakın bir hesaplama var. Bugünlerde emekli olanlara yaklaşık 25bin TL gibi bir emekli maaşı bağlanıyor.

5510 sayılı 2008 sonrası yeni kanuna tabii olanların hesaplama şekli yıl ve kazanç bazlı, aslında daha adil bir hesaplama yöntemi var. Formül yine basit aslında.

çalışılan yıl x 2 = Aylık Bağlama Oranı (ABO)

Emekli Maaşı = Prime Esas Kazancın Ağlık Bağlama Oranı

Yani 35 yıl çalışan ve prime esas kazancı 30bin TL olan biri için hesap;

35 x 2 = 70 aylık bağlama oranı.

Emekli Maşı = 30binin %70i (21 Bin)

Burda öncelikle düzeltilmesi gereken prime esas kazançların arttırılmasıdır. Seyyanen verilen zamlar ve bordrodaki bazı kalemler emeklilik hesabına dahil edilmiyor. 50Bin TL aylık kazancı olan bir uzman öğretmen normalde 35 yıl ve %70 aylık bağlama oranıyla emekli olmalı ve 35BİN TL emekli maaşı almalıdır.

prime esad kazancınızı SGK döküm sayfasında P.E.K/ Bsmk Dğr sütunundan kontrol edebilirsiniz. Şuan 30bini geçen yoktur sanırım.

Eski zamanlarda 20-25 yıldan emekli olanların ödedikleri primlerle aldıkları aylığa yetişmek malesef çok zor artık. Resmen 1 koyup 5 almışlar.