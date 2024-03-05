Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Mart 2024 10:51
2008 sonrası memur olanlar DİKKAT

Arkadaşlar selam aleyküm 5510 sayılı kanuna göre 2008 sonrası memur olanlar yaklaşık en düşük emekliği aylığı alacaklar. Şimdi diyorsunuz 65e çok var. Ama bazen geç kalınmış olabiliriz şimdiden cimere başka yerlere yazmanın faydası var...

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