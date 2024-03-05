Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Mart 2024 10:56
2008 sonrası memur olanlar DİKKAT emekli maaşınız çok düşük olacak

Arkadaşlar selam aleyküm 5510 sayılı kanuna göre 2008 sonrası memur olanlar yaklaşık en düşük emekliği aylığı alacaklar. Şimdi diyorsunuz 65e çok var. Ama bazen geç kalınmış olabiliriz şimdiden cimere başka yerlere yazmanın faydası var...

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