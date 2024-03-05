Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 10:57
2023/2 merkezi atama
2023/2 merkezi atamada atananlar güvenlik ve arşiv soruşturması bitip çağrılanlar oldumu? göreve başladınız mı soruşturma kaç gün sürdü

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Sözlük

Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 3 şu an çalan şarkı 2 mitomani 1 zamanın su gibi akıp gitmesi 3 yazıp yazıp silenler 1 tylol hot 3 andezit 1 Abartılmış lezzetler 2 şarkılara tutunmak 3 aşk-ı memnu 1

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