Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 11:43
Eş durumu kura

Başvurusu onaylanıp kurada cıkmayan oldu mu?


SANSAR21
Aday Memur
05 Mart 2024 11:47

bizim çıkmadı bune saçmalıktır ya


neat
Aday Memur
05 Mart 2024 11:56

Hayatımda yediğim en büyük kazıktı. 18 kişilik hemşire kadrosuna 1 kişi yerleşti ama 7 kişilik sağlık teknikerliği kadrosuna 15 kişi başvurmuş. Bu kura nasıl bir kura arkadaşlar matematiğe ters.

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