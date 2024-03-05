Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


05 Mart 2024 11:54
Saab gripen sizce alınırmı?

https://www.youtube.com/watch?v=zSwjtp77BvM

Çok Yazılan Konular

Hangi marka tv daha iyi?

Sözlük

mujik 4 supporters 1 tanrı elçisi 4 Abartılmış lezzetler 2 ruh ikizini bulamamış insan 1 migren 2 iletiler çöktü 3 mitomani 1 tylol hot 3 kore dizisi 1

Son Haberler

Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacakMilli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklamasıKamuda 'yüzde 2' ikramiye şartının iptal gerekçesi açıklandıİstanbul'da bazı marketler Ramazan'da et fiyatını sabitlediDepremde 6 kişinin öldüğü bina kaçak çıktı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?