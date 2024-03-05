Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Mart 2024 11:56
İç İşleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcısı

Merhabalar. Elektrik ve elektronik mühendisi olarak İç İşleri Bakanlığında İp Planlayıcısı Uzman Yardımcısı olarak görevi için haklar maaş vs bilgi verir misiniz ?

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