KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


05 Mart 2024 12:20
Mülakatı geçmek için ilahiyat eğitimine başlamak

Planladığımdır.

İmam hatip lisesi mezunuysan mülakata kaldıysan %100 kazanıyorsun.İmam hatiplilere olağanüstü bir öncelik var.

Ben de liseyi degistiremeyeceğimden ilahiyata başlama kararı aldım. Sicilde gözüküyor zaten eğitim bilgisi ilahiyata başlarsam "bu bizdenmiş" der alırlar diye temennim var.

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