Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 12:45
C dilimi alan emniyet mensubu nelerde çalışabilir?

Iyi günler C dilimi alan emniyet mensubu nelerde hangi şubede çalışabilir ?


Ragıp Gelibolu
Memur
05 Mart 2024 12:53

Hastalığın durumuna göre çalışır. Normal polis memuru gibi çalıştırılanda var.


26342
Aday Memur
05 Mart 2024 12:57
valla 5+2 6+1 heryerde çalıştırabilir sadece hastalığın durumuna bakarlar psikiyaridense o ayrı tabi

Ottomanempire06
Aday Memur
05 Mart 2024 13:06
Şube farketmeksizin silahsız görev yapılabilecek konumlarda çalıştırılması gerekiyor, kanunen 5+2 çalıştırıp kesinlikle ek görev yazılamaz, genellikle personelin durumuna göre bürolarda haber merkezinde istinai olarak mukayyitlikte değerlendiriliyor. Farklı durumlarda çalışma söz konusu ise idare kafasına göre kanun dışında bir çalıştırma şekli uyguluyor demektir.
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