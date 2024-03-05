Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mart 2024 12:56
Eş durumu ret

Eş durumuna basvuru yaptim bulunduğum ilde personel ihtiyaci daha fazla diye ret geldi. Temmuzde başvursan yine mi ret gelir?

İlk basvuruda ret 2. De onaylanan var mı acaba?


Ylmzonur
Aday Memur
05 Mart 2024 13:23

Hocam ben de eş durumu yapmayı düşünüyorum İstanbuldan Maraşa bende de mi aynı şekilde ret gelir çok


Ylmzonur
Aday Memur
05 Mart 2024 13:24

Hocam ben de eş durumu yapmayı düşünüyorum İstanbuldan Maraşa eşim ikimiz de 3+1 hemşireyiz İstanbul'da ihtiyaç daha fazla diye benim de mi ret gelir çok merak ediyorum bazılarına ret gelmiş bazılarının ki onaylanmış bir de siz hangi ilden nereye gitmek istemiştiniz

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