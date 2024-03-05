Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Mart 2024 13:05
Harcirah

Jandarma personeliyim 50 gün süren bir kursa gittim çocuğum küçük olduğu için pansiyonda kalmadım aynı il içinde bulunan ailemin yanında kaldım pansiyonda kalmadigim için harcırah alamazsın dediler harcırah alabilirmiyim

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