Kamu personeli maaşları şuan yeterlidir

kesinlikle katılıyorum, ekmek, su fiyatları alınabilir seviyelerde, hava ile ilgili zaten bir problem yok, 1+0 yerlerin kiralarıda o kadar uç değil. Insanlar nankör nankör. Bu arada emekli maaşları gerçekten arttırılmalı ama memur maaşlarıda yeterli demek, ne biliyim insanın kendine duyduğu saygıyla alakalı. memur olsanız demek ki ok olcaksanız bu maaşa ve yaşam standartlarına. emekliykende olunabilir ozaman, sonuçta Afrika'da savanada yaşayan kabilelerden durumunuz daha iyi.

kesinlikle katılıyorum, ekmek, su fiyatları alınabilir seviyelerde, hava ile ilgili zaten bir problem yok, 1+0 yerlerin kiralarıda o kadar uç değil. Insanlar nankör nankör. Bu arada emekli maaşları gerçekten arttırılmalı ama memur maaşlarıda yeterli demek, ne biliyim insanın kendine duyduğu saygıyla alakalı. memur olsanız demek ki ok olcaksanız bu maaşa ve yaşam standartlarına. emekliykende olunabilir ozaman, sonuçta Afrika'da savanada yaşayan kabilelerden durumunuz daha iyi.