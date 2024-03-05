Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mart 2024 13:13
Kamu personeli maaşları şuan yeterlidir

Tek çalışan bir memur istanbul hariç bir ev tutup kendini geçindirebilir

Aile sahibi olanlarda ya eşlerini çalıştırmalı veyahut kariyerlerinde ilerlemeliler

Temmuz ve ocak zammı ile birlikte kamu maaşları yeterli seviyededir

Bu tezimi forumun sakimliğinden de anlayabilirsiniz

Herkesin keyfi yerinde kimse yazmıyor

Zam alması gereken emeklilerdir, tartışmasız


Çorluilolsun
Şef
05 Mart 2024 13:24

sosyal bir yaşantın yoksa, ev araba almak yurt dışında tatil yapmak gibi hedeflerin yoksa, kumar uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların yoksa pazar alışverişi ve işten eve gidilen bir hayat için yeterlidir..


Seyyar12345
Aday Memur
05 Mart 2024 13:30
kesinlikle katılıyorum, ekmek, su fiyatları alınabilir seviyelerde, hava ile ilgili zaten bir problem yok, 1+0 yerlerin kiralarıda o kadar uç değil. Insanlar nankör nankör. Bu arada emekli maaşları gerçekten arttırılmalı ama memur maaşlarıda yeterli demek, ne biliyim insanın kendine duyduğu saygıyla alakalı. memur olsanız demek ki ok olcaksanız bu maaşa ve yaşam standartlarına. emekliykende olunabilir ozaman, sonuçta Afrika'da savanada yaşayan kabilelerden durumunuz daha iyi.
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